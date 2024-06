Vivió un calvario por culpa de Messi: “Esas imagenes me persiguieron por meses, quería estar solo con el dolor”

Así pasó en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, a Messi lo marcó para bien porque al fin logró el objetivo de ganar la copa y a Hugo Lloris lo dejó varios meses lastimado.

El arquero que fue campeón del mundo en Rusia 2018, quería el bicampeonato, pero Messi y compañero evitaron que esto sucediera.

Casi dos años después de aquel suceso, el arquero que hoy en día juega para LAFC de la MLS, confesó el calvario que vivió tras aquella final que se definió en penales.

Lloris encajó tres goles y no pudo atajar ningún penal: “Durante aquel último partido del Mundial, no paré ni uno, y esas imágenes me persiguieron durante varias semanas, puede que incluso varios meses”, aseguró Lloris en dialogo con Le Parisien.

“Me pasé un buen rato repasando las pelotas que habían rozado mis manos antes de acabar en la red. Incluso toqué una”, agregó el arquero.