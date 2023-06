Ibrahimovic con épico discurso tras anunciar su retiro: “Hoy me desperté y estaba lloviendo; hasta Dios está triste”

“Decidimos despedirnos, pero nadie sabía mi decisión sobre el futuro. Desde hoy soy un hombre libre en este mundo. Ha sido una carrera larga. Estoy orgulloso y feliz de que haya durado tanto. Gracias a todos los que me dieron adrenalina. Quiero agradecerle al AC Milan por todo los que ha hecho por mí, también a todos los equipos donde jugué. Cualquier persona que fue importante para mí lo sabe, y se lo agradezco.

Hoy me desperté y estaba lloviendo. Pensé: ‘Hasta Dios está triste’. Mi retiro no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa, a mi familia. La emoción era demasiado fuerte. Parecía un zombi que no hablaba ni bromeaba. Hace tres meses hubiera entrado en pánico (al hablar del retiro), ahora es algo que acepto. Por supuesto que también estoy triste porque he estado haciendo esto toda mi vida. El fútbol me hizo un hombre”.

Cumplió su promesa con el Milan

“La primera vez que llegué aquí fui feliz, luego descubrí el amor. Este club me hizo sentir como en casa desde el primer día. Cuando regresé, hice una promesa y la cumplí. Nunca he perdido la pasión. A estas alturas, este equipo se ha convertido en una segunda familia. Volví a los 38 años. Leao y los demás tenían entre 20 y 25 años. Eran y siguen siendo como niños. Luego, en la cancha, los vi llorar a todos: los jugadores, mi familia, mi esposa, la afición. Demostré que Superman tiene un gran corazón, cualquiera que me conozca lo sabe.

Ahora tengo que averiguar qué voy a hacer. Ser entrenador o director deportivo es una responsabilidad. Cuando eres futbolista tienes más posibilidades de ser tú mismo, como entrenador estás más limitado. No puedo llegar en un Ferrari si soy entrenador, o tal vez siendo Ibra sí. Cambiemos las reglas, vamos. En serio, no creo que deje el fútbol en general, pero, si vuelvo a entrar en este mundo, tengo que empezar de cero y crecer”.