Iker Casillas explota tras conocer que Messi es el ganador del Premio The Best 2023: “No hacen las cosas con justicia”

Uno de los más sorprendidos fue Iker Castillas, ex portero y leyenda del Real Madrid, quién no se anduvo con pelos en la lengua y en su red social ‘X’ mandó un duro mensaje a la entidad más grande del fútbol.

“Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches!”, fueron las palabras del campeón del mundo con España en el 2010.

TERCER THE BEST DE MESSI

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando de forma inesperada al favorito Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.