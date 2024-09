Javier Aguirre se fue inconforme con la goleada de México: “No es posible que frente al portero...”

En sus tres etapada como seleccionador azteca, es la primera vez que Aguirre se estrena con un contundente triunfo. Sin embargo, se marchó inconforme por su ofensiva ya que considera que pudieron marcar más tantos.

“Me gustó la actitud, que no ‘desmayamos’. Sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo, metiendo con una gran actitud porque así lo estábamos entrenandor”, dijo el entrenador en conferencia tras el cotejo.

No obstante, el ‘Vasco’ señaló que “no me gustó que demasiado juego hacía atrás, demasiado pausado, mucho juego con el portero. Podemos ser agresivo y en el ultimo tercio ser egoísta, no es posible que frente al portero... si metes tres hay que meter seis... no te conformes”.