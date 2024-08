Joao Félix finalmente rompe con Atlético y regresa al Chelsea: firmó un contrato de larga duración

En enero de 2023 estuvo a préstamo en el Chelsea, donde jugó 20 partidos y anotó cuatro goles. La pasada campaña lo hizo cedido en Barcelona, sumando 44 partidos, 10 tantos y seis asistencias.

Joao Félix no entraba en los planes de Diego Simeone desde hace mucho tiempo, pero su alta ficha era un problema para los demás clubes. No obstante, el Chelsea decidió apostar por su regreso y ahora peleará por un puesto bajo las órdenes del italiano Enzo Maresca.

“Estoy muy feliz de volver al Chelsea y no puedo esperar para empezar. Me encantó el tiempo que pasé aquí antes y les dije a mis amigos que me encantaría regresar a la Premier League algún día. Hacer eso con el Chelsea es una gran sensación y estoy emocionado de volver”, expresó el luso tras confirmarse su regreso a Londres.