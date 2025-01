Jordi Alba señaló al jugador que más lo hizo sufrir: “Fue el peor, no paraba; es un año mayor que yo y sigue corriendo”

“Para mí hoy en día es el mejor. No he tenido a Guardiola, me hablan muy bien, pero para mí Luis Enrique es el mejor. Trabaja muy bien, es una persona muy cercana, mira el rendimiento... Marcó una época en el club”.

Salida del Barcelona

“Ya no termino jugando, estoy una temporada sin jugar excepto dos meses que se lesiona mucha gente y juego muy bien, y voy al Mundial. No tenía pensado salir del Barça porque yo tenía un año de contrato más otro opcional. Para mí lo más sencillo era quedarme en el Barça. Fue al final cuando decidi dar el paso y no me arrepiento, creo que hice lo mejor. Esa temporada se vio ese Jordi que no jugaba y ayudaba a sus comapñeros. Se me apoyó más desde el entorno. Pero yo hacía lo mismo. Ese año no fue fácil porque me tiré mas tiempo sin jugar partidos que podía haber jugado. Hacía un buen partido y me tiraba tres sin jugar. Lo decidí al final de la temporada. Lo más fácil era decir que me quedaba en Barcelona con mi familia. Pero para estar en un banquillo... Para el club también era bueno. Me fui feliz”.

Liverpool y la imagen que se vio en el descanso

“Es porque no me encontraba bien. Hubo una fase en la primera parte que no me encontré bien. Leí que estaba llorando... Era porque me encontraba mal. El resultado fue lamentable, mi partido no fue bueno, pero son cosas que pasan. Yo siempre digo que hay que intentar darlo todo, a veces las cosas no salen. Esa fue una noche terrorífica, para mí fue peor que la del 2-8. Lo pasé muy mal porque la eliminatoria estaba encarrilada, incluso allí tuvimos muchas ocasiones, pero salió así”

Esa eliminación fue su peor noche

“Para mí la noche más dura. Estuve mal, no te voy a engañar, pero son partidos que no te esperas, que te choca. Aparte el primer gol fue un pase atrás que la di con toda la intención del mundo, pero no salió bien. Esas cosas me han pasado muchas veces y no han terminado en gol y no ha pasado nada. Lo jodido es que me pasó ese día. No me gusta nunca señalar un jugador o a dos, es cosa de todos, pero esa noche no estuve bien, no tengo reparo en reconocerlo. Es una obviedad. Fue la noche para mí más dura”.

El futbolista que más lo hizo sufrir en sus inicios

“Siempre me lo preguntan y no saben ni quién es. Fue en la temporada que empecé a jugar de lateral. Me acuerdo que hacía un sol en Mestalla y vino el Racing de Santander. Kennedy se llamaba, con poco pelo... Volaba. Eran las cuatro de la tarde, lo pasé fatal”.

Otro jugador que lo hizo pasar mal

“Ya estando en un nivel bueno, creo que el peor fue Di María. Di María en el Madrid espectacular, muy bueno, pero ya no solo a la hora de atacar, sino también de defender, no paraba. Es un año mayor que yo y sigue corriendo. Es un jugador que siempre me ha gustado mucho”.