Joselu se declara ‘enemigo’ de Kroos y espera retirarlo en el España - Alemania por la Euro 2024; la respuesta de Toni

“Ha sido un compañero, un amigo dentro del vestuario, he tenido muchos consejos suyos, he hablado mucho con él y ha sido un placer para mí. Es un jugador fundamental para la selección alemana y lo ha sido para el Real Madrid . Hay que tener mucho ojo con él el viernes”, añadió.

“Nosotros tenemos que creer en nosotros y no queremos dañar a ningún jugador de otra selección, menos a Toni. Le quiero, siempre creeré en él, pero pienso que el viernes es su último partido. Es una pena que tengamos que despedir nosotros a Toni así, pero ojalá el viernes ganemos y sea su último partido, por nuestro bien”, dijo.

“Sabemos de las condiciones de Toni y creo que es un jugador fundamental para su selección, pero no nos podemos centrar solo en él porque Alemania es muy peligrosa, sobre todo ofensivamente. La pelota pasa por él cada vez que tienen la posesión. Representa por todo el momento por el que pasa Alemania y habrá que tener un ojo especial para que no disfruten de su juego”, sentenció.

“No he traído ningún pastel para ustedes. No creo que sea mi ultimo partido y nos volveremos a ver ”, dijo a la prensa desde Herzogenaurach, localidad situada a unos 20km de Nuremberg, donde prepara el torneo.

El alemán Toni Kroos, excentrocampista del Real Madrid , ya desvinculado del club, avisó este miércoles a España asegurando que su selección “tiene mucho que ofrecer” y que éste no será su último partido como futbolista profesional.

“Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos”, añadió.