Keylor no juega un partido desde mayo de 2024 y no descarta volver a jugar en Costa Rica, pero afirma que es el momento adecuado.

“Mi intención es jugar aunque sea un torneo o algo en Costa Rica y cerrar ese ciclo. Saprissa es el equipo donde yo comencé y donde me gustaría terminar”.

Sobre estar sin jugar tanto tiempo aclaró: “He estado extrañando estar jugando en un terreno de juego, que es lo que a todos nos gusta. Pero me ha servido para disfrutar y reflexionar de muchas cosas que no había podido disfrutar en muchísimo tiempo. Ha sido cargar baterías de nuevo, estar con fuerza, saber que sí quiero seguir jugando, saber que, aunque no estoy en un equipo, pero sigo cuidándome como un profesiona”.

También tocó el tema selección Costa Rica, el arquero mantiene su decisión de no salir del retiro para volver a portar los colores de su país.