Keylor Navas vuelve a Madrid: Prensa internacional asegura que el portero tico estaría de regreso a la Liga de España

Los rumores en el mercado de España comienzan a aparecer y uno de ellos podría traer de regreso a Keylor Navas al fútbol español.

El portero costarricense está a punto de terminar su préstamo con el Nottingham Forest de Inglaterrra y tendrá que volver a París a definir su futuro con el dueño de su ficha, el París Saint Germain, en donde actualmente no tiene un lugar en la titularidad.

Recordemos que Keylor Navas llegó a mitad de temporada tras no tener muchos minutos en el PSG. El futuro del tico depende de si desciende o no con el Nottingham. Ya que si el equipo no logra mantener la categoría, el costarricense debería de regresar al equipo galo. Y con su regreso tendría que buscar de nuevo otra opción para jugar. Al parecer en Madrid ya han preguntado por la ficha de él.