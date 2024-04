“Kylian Mbappé firmó su contrato con el Real Madrid, es nuevo jugador del equipo merengue”

Desde España aseguran que el ‘7’ del PSG ya firmó su contrato formalmente y dicen que Mbappé no le interesaron las cifras del contrato y que solo piensa jugar en el Real Madrid.

“Firmó contrato y si se llega a romper sería un escándalo. El punto es que no se puede anunciar. Estamos al final de temporada y los jugadores no quieren saber nada con anunciar los traspasos ahora”, sentenció Ramón Álvarez, que fue el primero en anunciar que Lionel Messi no seguía en el FC Barcelona.