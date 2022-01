$!¿La razón? Colaborador de ‘El Chiringuito’ desvela que Lionel Messi le tiene bloqueado en todas las redes sociales

Es uno de los periodistas más fieles al Barcelona y un leal admirador de Lionel Messi mientras éste residía en el club, pero tras su salida, todo cambió. Jota Jordi, conocido por ser uno de los tertulianos en el famoso programa deportivo “El Chiringuito” de España, desveló el conflicto que se metió con el astro argentino luego de que soltara un comentario que repercutió entre la afición blaugrana.

Esto fue comentado hace unos días cuando el periodista visitó el programa de Youtube “The Wild Proyect” conducido por el personaje conocido como Jordi Wild, a quien Jota Jordi confesó que el crack del PSG lo tiene bloqueado en todas sus redes sociales. “Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter... grupo Whatsapp. No lo he contado nunca”, reveló el colaborador del Chiringuito.

¿La razón? Jota comenta que él es defensor del Barcelona, más no de Messi, por lo que siempre sacará su casta por el honor del equipo catalán, al que menospreciaban por la figura fantasma de Leo, algo que no sentó bien al periodista y respondió en pleno programa. El ‘10’ ya se había ido del club. “Fue en un partido que perdió el Barça. En el plato dijo Jorge D’Alessandro relacionado con ese partido que sin Messi el Barcelona no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije: ‘que yo sepa en los últimos diez años con Messi hemos ganado dos Champions’. Tener a Messi no te asegura ganar diez Champions”, comentó Jordi respecto a por qué el conflicto con el futbolista argentino.