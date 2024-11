La razón por la que solicitan cancelar partido de Francia por la UEFA Nations League: “el riesgo es muy alto”

El Gobierno francés, de centro-derecha, ha insistido en que el partido se celebrará y, para ello, desplegará a 4.000 efectivos policiales, además de que se han prohibido las banderas palestinas dentro del estadio.

Además, hasta ahora solo se han vendido unas 20.000 entradas para un estadio con una capacidad de 80.000 espectadores.

Dos de los convocados de Francia para el encuentro del jueves, el portero Lucas Chevalier y el defensa Dayot Upamecano, fueron preguntados hoy durante una conferencia de prensa sobre si la cita debería o no celebrarse.

“Puedo comprender por qué algunos hinchas no quieren venir (...) No importa de dónde somos o cuál es nuestra religión, queremos la paz”, dijo Upamecano, defensor del Bayern de Múnich, quien rehuyó opinar si el partido debe o no celebrarse.

Chevalier, portero del Lille que debuta a sus 23 años en una convocatoria de la selección absoluta, dijo que intentarán jugar como “si se tratase de un partido normal”.