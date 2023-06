Laporta confirma el fichaje que llegaría al Barcelona: “Tiene un gran talento, estamos intentando cerrar la operación”

Aunque todavía no se ha oficializado la contratación de Deco, Laporta explicó las funciones que tendrá el ahora dirigente portugués en el Barça.

“Deco es quien tiene la responsabilidad deportiva y Mateu está en la comisión deportiva, quien es la máxima autoridad en la dirección deportiva. Quienes tenemos la última decisión somos la junta directiva. En un 99% de los casos seguimos a Deco, Mateu y Xavi”, reconoció.

Homenaje a Messi y su salida

Por otro lado, se mostró convencido de que Leo Messi tendrá un regreso para recibir un homenaje. “Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente”, comentó Laporta, apuntando el retorno hacia el Camp Nou a finales de 2024.

Y volvió a incidir sobre la decisión que tuvo que tomar en 2021 de no renovar al astro argentino. “Son decisiones que hay que tomar como presidente, el Barça está por encima, pero uno también tiene un espíritu futbolero y lo he conocido desde pequeño. Tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste”, comentó el mandamás.