Laporta echó a Xavi en el hospital: la frase del presidente para despedirlo del Barcelona

Barcelona confirmó este viernes el despido de Xavi Hernández . El entrenador no podrá cumplir el año que aún le quedaba de contrato y deja el club tras conseguir solo dos títulos. El alemán Hansi Flick sería anunciado en los próximo días como su reemplazo.

Las declaciones de Xavi hace una semana sobre el estado actual del equipo, que sigue sin poder recuperarse económicamente, no fueron bien recibidas por el presidente Joan Laporta y su directiva.

De acuerdo al reporte de diario Marca, Laporta le comunicó a Xavi su salida del equipo en un hospital el pasado lunes, un día después del triunfo azulgrana sobre el Rayo (3-0) por la penúltima fecha de LaLiga.

Y es que el presidente estuvo ingresado por una neumonía y el técnico fue a visitarlo para saber si ya se encontraba mejor de salud. Un encuentro que aprovecharon para hablar de su futuro.

“Laporta lo felicitó por el triunfo y poco más. Ya se encontraba enfermizo y no quiso en ese momento que se alargase el encuentro. No se encontraba bien y también pensaba que no era el día adecuado para abordar el tema”, apunta la citada fuente.