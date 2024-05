Lewandowski soñaba con el Balón de Oro 2020 y recibe dura respuesta: ¡mazazo para el polaco!

Durante aquel curso, el polaco firmó un año extraordinario tras marcar 55 goles y brindar 10 asistencias. Sin mencionar que hizo historia con el Bayern Múnich al conseguir el famoso ‘Sextete’, el segundo club después del Barcelona en lograrlo.

“Me hubiera encantado recibir el Balón de Oro en algún momento. No es que esté enojado o nostálgico porque aún no he ganado este trofeo, pero siento que me hubiera tocado a mí en uno de esos dos años (2020-2021). He oído rumores que aún podría entregarse con retraso. Ese año para mí fue sobresaliente, estuve en mi máximo nivel, lo ganamos todo. Digámoslo de esta manera: si recibiera el Balón de Oro 2020 cuatro años después, no me ofendería, sería un gran honor y aceptaría el premio”, explicaba Lewandowkis hace unas semanas para BILD.