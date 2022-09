Lewendowski revela lo que no esperaba del Camp Nou y habla de la derrota contra el Bayern Múnich: ‘‘Merecimos ganar’’

Robert Lewandowski habló desde la concentración polaca y muchas de las preguntas fueron dirigidas a sus primeras semanas en el Barcelona. El delantero, que se prepara para disputar la Liga de Naciones, reiteró que se siente como un niño con ‘‘juguetes nuevos’’ y revela lo que le ha sorprendido del Camp Nou.

Era mejor que Lewandowski, el Chelsea lo buscó y terminó borracho en las calles de Polonia

“No esperaba que la afición del Barça empezara a cantarme en el Camp Nou. Me hace sentir que llevo mucho tiempo en el Barcelona”, reconoció el goleador.

“Es como tener juguetes nuevos en mis manos y jugar con ellos. Desde los primeros días en Barcelona sentí que estaba en el lugar correcto. Me siento muy a gusto, no solo por el club, sino también por el ambiente. Mis compañeros, plantilla... todo el mundo me trata bien. Todo me hace sentir muy privilegiado. Tener siempre la oportunidad de estar en clubes como este es un valor añadido no solo para los próximos meses y años, sino para toda la vida”, añadió.