‘‘¿Aún no has recibido tu salario?’’: la contundente respuesta de Koundé a un aficionado que se hizo viral en las redes

El aficionado que recibió la respuesta del central es un rapero e influencer ghanés apodado como ‘KalyJay’ y es hincha del conjunto inglés.

Pudo jugar en la Premier League

Cabe señalar que Koundé reveló hace unos días que el Manchester City también intentó ficharlo. El galo contó en una entrevista para El País la llamada que recibió cuando su futuro aún no estaba definido.

‘‘Guardiola me llamó. Me dijo que me quería y que creía que yo encajaría en su forma de jugar. Con los dos hablé mucho de fútbol (Xavi y Guardiola). Me di cuenta de que los dos me habían visto jugar y sabían perfectamente mis capacidades. No hablaban por hablar, fueron conversaciones muy precisas’’, comentó.