En el episodio, Kroos explicó que el acuerdo con los Diablos Rojos de Manchester no pudo concretarse debido a un cambio en la dirección del equipo.

Kroos realizó más de 400 apariciones con los blancos y levantó un total de 23 trofeos, incluyendo cinco títulos de la Champions League, por los cuales siempre será recordado por los aficionados del icónico estadio Santiago Bernabéu.

Al final de la temporada pasada, Toni Kroos tomó la indudable decisión de colgar las botas. De inmediato pasó a ser una leyenda de los blancos.

El alemán se retiró con el honor de conquistar el decimoquinto título europeo, algo que no habría sido posible si Moyes no hubiera sido despedido en Old Trafford.