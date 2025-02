“Deseo expresar que no hay corrupción en el fútbol francés. Las formas no fueron apropiadas y lamento esas palabras. Soy muy autocrítico conmigo mismo, no puedo aceptar dar ese tipo de imagen. Un presidente de un club no puede comportarse así”, expresó este lunes.

“Mi primera responsabilidad es la de defender a mi club. Esta temporada ha habido muchas decisiones arbitrales que considero que han desfavorecido al Marsella”, cerró el directivo español.

Pese a sus lamentos, no evitó que sea convocado con vistas a una sanción que los expertos en Francia consideran que será muy dura.

Las palabras de Longoria llegan en un ambiente tenso en la Ligue 1, en plena tormenta por el pulso que mantiene con el canal británico DAZN, que difunde ocho de los nueve partidos de cada jornada y que considera que el contrato está roto por varios incumplimientos