El objetivo de Vinicius ahora es lograr el Balón de Oro 2025 , un premio que no pudo lograr, ya que Rodri fue el elegido por los periodistas votantes.

Vinicius Junior ha tenido una gran semana tras ganar el premio The Best como el mejor jugador de 2024 para FIFA y luego conseguir la Copa Intercontiental con Real Madrid que venció a Pachuca 3-0 en Doha, Qatar.

Lothar Matthäus habló en BILD y no dudó en enviarle un mensaje a Vinicius al cual considera “el nuevo Neymar”.

Eso sí, el brasileño ha recibido duro cuestionamiento de ex campeón del mundo con Alemania, lo que más crítica es que su modelo a seguir sea Neymar Junior .

Lo que Matthäus pide es un cambio de actitudes en Vinicius para los años venideros, algo que el propio brasileño dijo que no iba a cambiar tras ganar el The Best, porque así es su personalidad.

“Han intentado e intentado invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan”, fueron algunas palabras del brasileño tras ganar el premio.