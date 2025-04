Javier Portillo lo revela: su futuro tras retirarse y el dardo al recordar a la Selección de Honduras: "Nunca callé nada"

LA ENTREVISTA

Sobre la New Orleans Cup: "Es un evento bien organizado, felicitar a Merlin, no sé cuántas copas lleva, muy bonito, se mira bastante ambiente, sé que no es fácil organizar esto, pero sé que le pone el máximo esfuerzo. En lo personal, tratar de llegar a lo más lejos, es de apuntarle a ser campeón".

¿Qué se siente jugar aquí? "Para mí la edad es solo un número, mientras seamos aplicados y tengamos vida disciplinada nosotros vamos a competir todavía, hay que darle gracias a Dios porque nos da salud, mientras tengamos salud, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El humano le pide a Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte".

¿Qué ha sido de la vida de Javier Portillo en Estados Unidos? "Muy bien, esa no era mi intención, pero desde que se me comunica que no seguía en Olimpia, habían oportunidades en el fútbol profesional, pero uno tiene que tomar decisiones, porque en la realidad del país los equipos no están solventemente, los únicos equipos solventes son Olimpia, UPNFM, Parrillas One, Lone FC, solo son cuatro en Honduras, imagínese cuántos son de segunda división y son 10 en el circuito privilegio, ninguno de los demás equipos, solo Olimpia y UPNFM tienen los jugadores al día. Yo siempre le pido dirección a Dios para que sea él que me guíe en el camino, quedarme acá es una de las mejores decisiones que pude haber tomado en este momento".

¿Piensa volver a Honduras? "La verdad que no, pienso quedarme por cierto tiempo aquí, para luego irme para mi país porque nosotros amamos a nuestro país, me hace faltan los frijoles, no me hacen falta las baleadas, me hacen falta las tortillitas, cuajadas, aquí el tiempo lo absorbe a uno, todavía no me puedo adaptar al sistema de acá, lo tengo que hacer, tengo una hija bella, tengo ser padre responsable, hay que prepararla. En lo personal me voy a preparar, ya tengo mi primer curso de entrenador, estoy seguro que tengo la capacidad para enseñarle a los niños y jóvenes".

¿Qué opina de la Selección de Honduras? "Como todo hondureño quiero lo mejor para mi Selección, soy un aficionado más, no tuve muchas oportunidades en la Selección de Honduras, siempre me hice esa pregunta porque fui un jugador constante, quizás por mi forma de ser que nunca callé nada, ni nunca lo voy a callar cuando fui futbolista profesional, ya no ejerzo mi profesión, ese es uno de los puntos, que les anden sobando la mano y haciéndoles creer que las cosas están bien cuando la realidad de nuestro país está bien difícil".

El tema político actual: "Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a la gente hondureña, es momento que despierten porque el país se está perdiendo, estas personas están desde el 2009, que se preparen para que los saquen porque, o sea, estas personas si les gusta Venezuela y Cuba hay que mandarlos para Cuba, no necesitamos este tipo de personas en el país, Honduras siempre ha sido libre".

¿Honduras al Mundial? "Como hondureño es lo que quiero, hay selecciones que han crecido, tenemos que mejorar muchísimo".