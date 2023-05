Luis Enrique sería el bombazo: poderoso club de Europa lo contacta para ficharlo en la próxima temporada

“A menos que haya una sorpresa, el entrenador del PSG la próxima temporada no será Christophe Galtier”, afirma L’Equipe. El ex entrenador del Lille y Niza no va a durar más de una campaña en París. La eliminación en la Champions ha sido un detonante.

Entre los candidatos que maneja el club se encuentra nada más que Luis Enrique. Así lo revela Le Parisien, por su parte. “Luis Enrique encabeza la lista para convertirse en el entrenador del PSG la próxima temporada”. El citado medio también señala que ya “hay contactos entre ambas partes”.

Los galos aceleran porque saben que no son los únicos interesados en el asturiano. El Napoli, que va a perder al italiano Luciano Spalletti, también se ha interesado por los servicios del español y habría comenzado negociaciones.