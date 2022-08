Manchester United rompe el mercado: la increíble oferta que presentó al Ajax por Antony, su crack brasileño

Manchester United está muy cerca de concretar el fichaje de Antony, extremo brasileño de 22 años que milita en las filas del Ajax.

El conjunto inglés ya había ofrecido a principios de esta semana 90 millones de euros por el jugador, pero la entidad neerlandesa rechazó la propuesta.

Esta situación hizo que Antony rompiera el silencio en una entrevista que le concedió a Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes.

“Espero que los aficionados del Ajax me entiendan, porque el futuro de un futbolista es algo totalmente incierto y las oportunidades pueden ser únicas. No le pido al Ajax que me libere, le pido que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie. He estado insistiendo en este tema desde febrero para que el club pueda reconstruir el equipo con tranquilidad”, confesó el futbolista al reportero italiano.