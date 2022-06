Lo va a donar: filtran el increíble salario que cobrará Mané en el Bayern Múnich y por qué no quiere una vida lleno de lujos

Mané se caracteriza por ser un jugador que no se deja llevar por el éxito, la fama o el dinero como le sucede a otras estrellas del deporte que derrochan gran parte de su fortuna en cosas sin demasiado sentido. El africano tiene los pies bien puestos sobre la tierra.

‘‘¿Por qué iba a querer diez Ferraris, 20 relojes de diamantes o dos aviones? ¿Qué van a hacer estos objetos por mí y por el mundo? Pasé hambre y tuve que trabajar en el campo; sobreviví a tiempos difíciles, jugué al fútbol descalzo, no tuve educación y muchas otras cosas pero hoy, con lo que gano gracias al fútbol, puedo ayudar a mi pueblo”, declaraba el atacante en 2019 para un medio de su país.

Sadio nació en Bambali, Sédhiou, un pequeño pueblo de 2 mil habitantes situado en el extremo occidental del norte de África y decir que ecreció en la pobreza sería quedarse corto. Su aldea de pescadores, a orillas del río Casamance, está a más de siete horas de la capital. No hay carreteras asfaltadas. Las vacas y las cabras se pasean entre la gente, y muchas mujeres daban a luz dentro de sus propias casas porque no tenían hospitales. Su padre falleció por no poder recibir una atención médica. Hasta que Mané solucionó ese problema construyendo una clínica.

Pero no solo eso, el delantero ha construido una escuela, le da una computadora a cada alumno, ha financiado una nueva gasolinera, ha levantado una oficina de correos, un estadio, dona material deportivo a todos los niños de la comunidad e incluso ha instalado una red 4G para todo el pueblo. Por no hablar de que da 70 euros al mes a todas las personas de una región muy pobre de Senegal, lo que contribuye a su economía familiar.