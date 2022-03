Marcelo revela cuándo y dónde se quiere retirar del fútbol, habló del fichaje de Mbappé y de la vuelta ante el PSG

Fichaje por el Real Madrid: “Intentamos ayudar a todos los niños, cuando yo llegué tenía 18 años y Sergio 19. Me han ayudado y cuidado porque esto es lo que hace el Madrid. Yo intento ayudar con alegría y trabajo, y pasarles algo de mi experiencia en el club. Con el tiempo que llevamos los más veteranos no nos ha ido mal, si tienes la oportunidad de elegir un ejemplo somos nosotros. Si hablo con un joven que quiere salir, seguro que me va a escuchar”.

Capitán : “No son privilegios. Es un orgullo ser uno de los capitanes. Una responsabilidad muy grande. Es cierto que como capitán puedo hablarle un poquito más alto al árbitro que no pasa nada”.

En relación a si está preparado para decir adiós, deja claro lo siguiente a sus 33 años: “No pienso más allá. Todo tiene un fin pero no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí, pero no soy yo solo el que decide”.

Esto respondió Marcelo sobre su futuro: “Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida. Tengo en la cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y podamos jugar juntos. El futuro no lo sé. Ahora estoy muy tranquilo, tenemos partidos importantes. Soy capitán del mejor equipo del mundo, estoy tranquilo, arropado por mis compañeros”.

Las fiestas de los futbolistas: “Hemos disfrutado mucho de la vida, pero sabiendo que hay que descansar”.

Ganar la Liga de España: “Tenemos que jugar partido a partido. Sabemos que la Liga es muy difícil, todavía tenemos muchos meses por delante para intentar ganar. Estamos en una buena línea ganando partidos importantes. Somos líderes, pero hay que respetar a los rivales. No es cómo se empieza sino cómo se termina”.

Una lesión de Mbappé para la vuelta de Champions: “¿Sabes lo que va a pasar mañana? Pues ni idea. No hay que desear el mal a ningún jugador. Si ganamos tenemos que ganar por nosotros no por que falte algún jugador o se lesione. Tienen que estar todos los jugadores y que gane el mejor. Por el bien del fútbol. Cuando llegué al Real Madrid no sabía ni que era la Champions”.

Fichaje de Mbappé en el Madrid: “No lo veo porque no se el futuro”.

Su relación con Sergio Ramos: “Nunca hablé de esto para el público. Sergio para mí es un hermano mayor, me ayudó muchísimo en mi carrera, dentro del club. Pero hay una cosa que recuerdo, cuando me hizo subir con él a ponerle la bufanda a la Cibeles: ‘Tú subes conmigo a poner la bufanda en Cibeles’. Ese detalle que tuvo conmigo fue brutal. Él es el capitán, no tenía por qué hacerlo. Dice mucho. Llevo siempre esto en el corazón, es un momento suyo, es el capitán quien levanta la copa. La foto dice mucho y le agradezco delante de todos”.

Sergio Ramos en el PSG: “Va a ser raro, a lo mejor nos pasamos la pelota”.