¡Hizo recordar a Cristiano! La respuesta de Rodrygo sobre su futuro que pone en vilo al Real Madrid: “Fue un placer...”

A la pregunta si quiere al Madrid para siempre, Rodrygo contestó con un “sí, bueno...”, para añadir “todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé”.

“Los años que he estado aquí fue un placer para mí”, sorprendió hablando en pasado Rodrygo que cuando le dijeron que no pusiera nervioso al madridismo, respondió, “no, no. Siempre he dicho que quiero estar en este club, pero a ver...”. Este jueves, DAZN ofrecerá la entrevista completa a Rodrygo.

Las ofertas no le faltarán, y Liverpool siempre ha mostrado interés en tenerlo en su plantilla. Eso sí, Real Madrid no contempla su salida y el enterno del jugador aclaró todo.