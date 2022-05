Marcelo se queda sin contrato y se pronuncia sobre su futuro: “¿Su historia de amor con el Real Madrid se acaba aquí?”

No hay duda que Marcelo es uno de los jugadores más queridos en el Real Madrid y su nombre está escrito en letras doradas, pero todo tiene un final.

El lateral brasileño estaría viviendo su última temporada en el Real Madrid, al menos eso dice su contrato. Marcelo queda libre el 30 de junio y de momento no ha existido una oferta de renovación.

Ver: Los otros memes del título del Madrid donde destrozan al Barcelona

Tras conquistar la Liga de España, Marcelo se pronunció sobre su futuro y mandó un “recado” a Florentino Pérez, su presidente.

“No sé lo que va a pasar. Estoy muy contento y feliz de jugar en el mejor equipo del mundo. Acabo de superar a una leyenda del madridismo como Paco Gento. Soy el jugador con más títulos en la historia del mejor club del mundo y esto no tiene precio. Si me quedo o no me quedo... yo quiero quedarme, que quede claro”, dijo Marcelo a El Chiringuito en la celebración sobre el césped del Santiago Bernabéu.