$!¡Enterró a Messi! El duro comentario de Martin Liberman tras la eliminación del PSG: ‘‘No existen, es un invento absoluto’’

“Pasó el equipo grande y no el invento, pasó el equipo en serio y no el rejunte de estrellas. Pasó el equipo que siente con corazón y alma la camiseta y no el que se pone crircunstancialmente”, apuntó Liberman .

Y siguió: “PSG no existe, es un invento absoluto. Fueron a buscar al 30 (Messi) creyendo que les destrababa algo, que el 30 ya no destrababa en Barcelona. Es un crack, pero necesita como necesitó toda la vida a los Ronaldinho, Eto’o, Zlatan, Xavi, Iniesta, Puyol, Jordi Alba, Dani Alves y Luis Suárez. Él no gana solo, podia hacer genialidades a sus 26 y 28 años, pero cuando esos chicos se fueron de Barcelona, él solo no pudo”, cerró el reportero.

En Twitter no paraba

Por medio de sus redes sociales, Liberman también atacó a los parisinos por la nueva debacle en la Liga de Campeones cuando parecía que podían dejar fuera de combate a los blancos.

Se filtra el chat de Benzema antes de eliminar al PSG con sus goles

‘‘Estrepitoso fracaso del PSG. Un invento de constelación de estrellas que no juega a nada y que no tuvo rebeldía ni capacidad individual de sus jugadores. Fracaso gigante. Ganó el más grande del mundo. Como debía ser. Como correspondía. Solo Mbappé salvo las ropas del perdedor”, explicó.

‘‘Los pagaron como los mejores y para que los lleve a la copa de Europa. Y se quedan afuera en el primer mano a mano serio del torneo. El Real Madrid es mucho más equipo y Benzema es mucho más hoy por hoy que todos los del PSG menos Mbappé”, afirmó.

‘‘Festeja el que debe festejar. El equipo más grande del mundo, con un capitán genial y un DT (Ancelotti) capaz. Del otro lado, estrellas con un ego enorme que juegan para sí mismos y un DT (Pochettino) incapaz de lograr amalgamar piezas. Lógico que son más culpables los jugadores que el DT”, dijo Liberman.