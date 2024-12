“Voy a triunfar aquí”, afirmó rotundamente este domingo Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos esta temporada, sobre los que aseguró que no sufre una depresión y que no recibe ayuda para su salud mental.

“No ha sido el mejor comienzo de temporada, pero nos estamos preparando para los trofeos que van a contar. Ya hemos ganado la Supercopa de Europa. No hemos estado a la altura de nuestras expectativas, pero en el Real Madrid esperamos con impaciencia la segunda parte de la temporada. Ahí es cuando te juzgarán”, empezaba analizando un Kylian Mbappé consciente de las expectativas alrededor de su figura. Desde 2017 que el conjunto blanco buscaba un fichaje generacional que por diversos motivos y decisiones del propio delantero no acabó de concretarse hasta unos días antes de la pasada edición de la Eurocopa.

Mbappé afirma que todo pudo haber sido más que distinto. Incluso que estuvo cerca de rechazar nuevamente el Real Madrid tal y como ocurriese en el año 2017 y 2022. No aparecieron aquellas presiones filtradas por algunos medios desde Oriente Medio ni tampoco cuestiones económicas. Ethan Mbappé, hermano de Kylian, es la clave que pudo poner nuevamente en tela de juicio el fichaje más buscado desde hace casi 10 años en el Santiago Bernabéu

“La renovación con PSG pudo darse por mi hermano. Es lo que más me afectó. Su Real Madrid era el PSG. E indirectamente, se lo quité. Me dijo que no quería quedarse, que no era normal que lo hicieran conmigo. Yo le dije: si quieres quedarte, renuevo y nos quedamos un tiempo. Habría renunciado a mi sueño del Madrid por él. Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. ¿De qué sirve fichar por el mejor club del mundo si acabas con la carrera de tu hermano?“, reflexiones de Mbappé en Canal Plus Francia. Recordemos que para diciembre del año pasado su hermano tenía prácticamente apalabrado la renovación con el equipo galo. Cuando medios como Le Parisien o L’Equipe cerraron la puerta a la renovación de Kylian, Ethan pasó a un segundo plano y se quedó sin su nuevo vínculo contractual.