Las primeras palabras de Mbappé tras anunciar su salida del PSG: “Todo lo que se viene ahora será súper emocionante”

SU ÚLTIMO PARTIDO Y LOS JUEGOS OLÍMPICOS

“Le doy las gracias a Luis Enrique por hacerme jugar ese partido. Voy a echar mucho de menos este estadio. La afición es muy exigente, pero sólo quiere quererte. Todo el mundo conoce el tema de los Juegos, no depende de mí. Pase lo que pase, estaré feliz. Los Juegos Olímpicos van más allá de mi presencia o no. Espero que demostremos que Francia es un país de deporte y que sabemos recibir al mundo”.

Agradecimiento al PSG

”He compartido y he jugado con jugadores increíbles, como Dembélé que está aquí, es un amigo y algún día recogerá este premio. Agradezco al club en su conjunto, el entrenador, que me ha ayudado y ha confiado en mí, su staff, los médicos, toda la gente del club, la dirección deportiva, el presidente, al accionariado del club, claro, al emir de Qatar que ha venido a buscarme con 18 años, que me ha acompañado en todas mis decisiones, que me ha comprendido en muchas situaciones...”.