“Si Messi hubiese jugado con España ya tendría dos Mundiales, en Argentina no merecíamos tenerlo”

Pernía comenzó destacando la trayectoria de “La Pulga” y cómo fue evolucionando con el pasar de los años: “Yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental. No para de querer crecer y querer aprender”.

Mariano Pernía , ex jugador argentino ofreció una interesante perspectiva sobre Lionel Messi y su participación en las Copas del Mundo, esto en una entrevista con Flashscore.

Mariano elogió la capacidad de persistencia que tuvo Messi hasta cumplir el objetivo, señalando su esfuerzo desde la definición hasta las jugadas de pelota parada.

Además, aseguró que hubo un tiempo donde Argentina no mereció tener a Leo en su país: “En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial”, comentó.