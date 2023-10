“Cuando llegué al Barcelona tuve que decir que Messi era el mejor. Mentí, amo a Cristiano Ronaldo, pero si decía eso no iba a jugar”

El ahora ex jugador que decidió retirarse hace unos meses dio una respuesta inesperada en el podcast VIBE with FIVE de Rio Ferdinand, en donde aseguró que tuvo que mentir para poder jugar en el Barcelona.

“Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida”.

El futbolista que jugó con Ghana, asegura el motivo por el cual tuvo que decir que el argentino era el mejor: “Normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría”.