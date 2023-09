La tajante respuesta de Pep Guardiola sobre el caso ‘Negreira’ y envía claro mensaje: “Si el Barça ganó fue porque...”

Pep Guardiola lideró al mejor Barcelona en la historia y tiene claro que esas victorias llegaron de forma correcta y que no tuvieron ningún tipo de ayuda.

En la previa al partido contra Wolves en la Premier League , el DT respondió de forma contundente a la pregunta que le hicieron sobre el tema, no se escondió.

Y agregó: “Estoy convencido porque yo estuve allí. Cuando ganamos fuimos mejores. Y cuando no lo eres, pierdes”.

“Es lo que nos pasó a nosotros cuando nos acusaron de hacer las cosas mal (saltarse el ‘fair play’ financiero). Hay que dejar que la justicia siga su curso”, zanjó Pep.

Y asegura que nunca vio a su exequipo pagando a los colegiados: “No he leído ni visto mucho porque estoy fuera de Barcelona, pero yo no he visto al Barça pagando a los árbitros para sacar beneficios. Por eso prefiero esperar antes de expresar una opinión. El Barça se tiene que defender”.