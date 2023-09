La tajante respuesta del Ancelotti sobre el caso ‘Negreira’-Barcelona y deja clara la postura del Real Madrid

Crítica de Ancelotti a Simeone

Además, Ancelotti se refirió a las palabras de un argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que aseguró que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, “termina diciendo lo que muchos a veces no quieren comentar”, en referencia a las palabras del directivo reproducidas por ‘Marca’, en las que el máximo accionista de la entidad dijo que el Real Madrid “adultera la competición”.

“Se ha equivocado haciendo esta declaración y no me voy a meter en un tema que para mí no tiene sentido”, comentó Ancelotti.

Sobre el partido de la Liga Española

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dejó sentado el respeto con el que acuden a Girona, aunque asegura que tienen “muchas posibilidades de ganar” y que este partido no será como el que perdieron el año pasado en Montilivi en el que tenían “la Liga perdida”.