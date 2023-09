La amenaza de Al Khelaifi al Real Madrid por Mbappé y revela el fichaje que Barcelona le robó: “Todos lo querían”

El mandamás siempre se ha mostrado duro, pero ahora ofrece una tregua al Barcelona, club presidido por Joan Laporta . También lo hizo con el Real Madrid . Además, no quiere que se use más la palabra guerra.

“No usaré esas palabras. Sin embargo, puedo asegurarles que ambos clubes son bienvenidos en la familia ECA. ¿Quizás habrá un regreso? Conocí a Laporta hace algún tiempo. Supongo que no les queda otra opción. Nos gustaría que estuvieran con nosotros. Estoy en contra de las peleas y de cualquier conflicto. Creo que juntos podemos trabajar en la cuestión del desarrollo del fútbol”, afirmó.

-El día que quisieron fichajar a Lewandowski-

“Tengo la política de no hablar de jugadores que no están en el PSG y de transferencias que se producirán o que se suponía que se producirían. Pero no es ningún secreto que Robert es un delantero increíble. Todos los clubes del mundo se fijaron en él y en algún momento pensaron en ficharlo. Pero Robert está hoy en Barcelona y lo respeto. No había muchos francotiradores así que marcaran goles en casi todos los partidos. Máquina de marcar goles. Y un gran tipo. Nos conocimos y sólo puedo hablar muy bien de él”, afirmó en una entrevista a Meczyki.com