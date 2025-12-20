Internacionales

Real Madrid no lo perdonará: la decisión que tomó Vinicius tras ser abucheado en el Bernabéu ¿se irá en el mercado de fichajes?

¿Se irá en el mercado de fichajes? Vinicius fue silbado por el Bernabéu y ha tomado una de las peores decisiones de su vida en el Real Madrid.

  • Real Madrid no lo perdonará: la decisión que tomó Vinicius tras ser abucheado en el Bernabéu ¿se irá en el mercado de fichajes?
2025-12-20

Vinícius Jr. protagonizó un gesto que no pasó desapercibido entre el madridismo y las redes sociales apenas unos minutos después del triunfo 2-1 del Real Madrid sobre Sevilla.

El delantero brasileño modificó su imagen de perfil en Instagram, eliminando la fotografía en la que aparecía sosteniendo la camiseta blanca para reemplazarla por otra en la que se lo ve disputando un partido con la selección de Brasil.

La roja que le perdonaron al Real Madrid, Mbappé se acordó de Cristiano Ronaldo y la estrella que fue abucheado por el Bernabéu

El cambio se produjo por el enojo de la afición con el brasileño, quien lleva 3 meses sin anotar gol. Y es que Vinícius fue sustituido en el minuto 83 y abandonó el terreno de juego entre una mezcla de silbidos y aplausos desde la grada del Santiago Bernabéu, una reacción que evidenció una clara división de opiniones entre los aficionados.

Mientras una parte del público mostró respaldo al futbolista, otra expresó su malestar por su rendimiento y su comportamiento durante el encuentro.

La reacción del brasileño fue inmediata. Apenas llegó al vestuario, procedió a actualizar su foto de perfil, un detalle que muchos interpretaron como un mensaje simbólico en medio de un momento de tensión creciente.

Momento exacto que salió silbado

Momento exacto que salió silbado

 (Johan Raudales)

Además, el atacante publicó dos imágenes del partido frente al Sevilla acompañadas únicamente por tres puntos suspensivos, un recurso que dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre su estado anímico y su relación con el entorno.

Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid se despide del 2025 con triunfo y presiona al Barcelona

POSIBLE SALIDA DE VINICIUS DEL REAL MADRID

El gesto no hizo más que avivar los rumores que ya circulan en los despachos. En los últimos meses, el nombre de Vinícius Jr. ha sido vinculado de manera recurrente con una posible salida del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.

El fuerte interés de clubes de la Premier League y del fútbol saudí, capaces de presentar ofertas de cifras récord, ha colocado al brasileño en el centro de un debate estratégico dentro de la entidad blanca.

Si bien desde el club mantienen públicamente un discurso de tranquilidad y recuerdan que el jugador tiene contrato en vigor, no se descarta que una propuesta fuera de mercado obligue al Real Madrid a sentarse a escuchar. En ese escenario, la creciente distancia emocional entre el futbolista y parte de la afición podría convertirse en un factor determinante.

Sin declaraciones oficiales y con las redes sociales como único altavoz, Vinícius volvió a quedar en el foco mediático.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Vinicius
|
Sevilla
|
Real Madrid
|