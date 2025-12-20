Real Madrid no lo perdonará: la decisión que tomó Vinicius tras ser abucheado en el Bernabéu ¿se irá en el mercado de fichajes?

Vinícius Jr. protagonizó un gesto que no pasó desapercibido entre el madridismo y las redes sociales apenas unos minutos después del triunfo 2-1 del Real Madrid sobre Sevilla. El delantero brasileño modificó su imagen de perfil en Instagram, eliminando la fotografía en la que aparecía sosteniendo la camiseta blanca para reemplazarla por otra en la que se lo ve disputando un partido con la selección de Brasil.

El cambio se produjo por el enojo de la afición con el brasileño, quien lleva 3 meses sin anotar gol. Y es que Vinícius fue sustituido en el minuto 83 y abandonó el terreno de juego entre una mezcla de silbidos y aplausos desde la grada del Santiago Bernabéu, una reacción que evidenció una clara división de opiniones entre los aficionados. Mientras una parte del público mostró respaldo al futbolista, otra expresó su malestar por su rendimiento y su comportamiento durante el encuentro. La reacción del brasileño fue inmediata. Apenas llegó al vestuario, procedió a actualizar su foto de perfil, un detalle que muchos interpretaron como un mensaje simbólico en medio de un momento de tensión creciente.

Además, el atacante publicó dos imágenes del partido frente al Sevilla acompañadas únicamente por tres puntos suspensivos, un recurso que dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre su estado anímico y su relación con el entorno.

POSIBLE SALIDA DE VINICIUS DEL REAL MADRID