Pichichi Liga Española: Mbappé anotó contra el Sevilla y acaba el 2025 como máximo goleador

<b>Kylian Mbappé </b>igualó uno de los récords de su ídolo: el de <b>Cristiano Ronaldo</b>. De fotografiarse con el astro portugués en 2012 en una visita del francés a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a acabar jugando en el club en el que hizo historia para perseguir sus números e igualar uno de sus hitos, el récord de goles en un año natural.<b>Mbappé </b>alcanzó los 59 goles de <b>Cristiano </b>en 2013. El ahora jugador de <b>Al Nassr </b>lo logró en 50 partidos y el atacante galo ha necesitado 58.