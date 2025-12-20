Pichichi Liga Española: Mbappé anotó contra el Sevilla y acaba el 2025 como máximo goleador

Kylian Mbappé igualó uno de los récords de su ídolo: el de Cristiano Ronaldo. De fotografiarse con el astro portugués en 2012 en una visita del francés a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a acabar jugando en el club en el que hizo historia para perseguir sus números e igualar uno de sus hitos, el récord de goles en un año natural. Mbappé alcanzó los 59 goles de Cristiano en 2013. El ahora jugador de Al Nassr lo logró en 50 partidos y el atacante galo ha necesitado 58.

Lo persiguió Mbappé hasta el final. Muestra de ello lo fue ya su titularidad y partido completo ante el Talavera, de la tercera categoría del fútbol español, en dieciseisavos de la Copa del Rey. Anotó dos goles que, a la postre, fueron clave para pasar la eliminatoria (2-3). Redujo distancias con Cristiano y el Sevilla este sábado era su última oportunidad. Y estuvo activo, pero desacertado. A veces ansioso por marcar ese gol para igualar a su referente. Lo intentó con hasta siete remates antes de lograr el tanto esperado. Sus compañeros lo buscaban y él pedía el balón constantemente. Rodrygo forzó un penal que Kylian transformó para poder celebrar su gol 59 como su ídolo, imitando la icónica celebración del "Siu" de Ronaldo en el Bernabéu.

Admemás, Mbappé se mantiene como el Pichichi de LaLiga con 18 dianas. El galo lo ha logrado tras 13 jugadas colectivas y cinco de penal. Todavía no ha marcado de cabeza ni tampoco de tiro libre. Le sigue el delantero del Barcelona, Ferran Torres, que cuenta con 11 festejos. El 'Tiburón' podría aumentar su registro si este domingo le anota al Villarreal para despedir el 2025.