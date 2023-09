¿Jugará el Mundial 2026? Messi se confiesa con Migue Granados: la relación con Mbappé en París, habla del retiro y quiere una hija

Leo Messi recibió en su casa de Miami al humorista argentino Migue Granados para compartir una divertida charla. El delantero se refiere a su posible presencia en el Mundial 2026, los planes que tendría tras el retiro y su amarga experiencia en París, aunque admite que la relación con Kylian Mbappé no era mala como muchos creen.

MIAMI “Hay gente que me sigue de toda la vida a mi, ya me conoce, se me nota mucho adentro de la cancha cuando estoy contento. Esta era la idea, empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera, a tomármelo desde otro lado y lo estoy haciendo”. SU DÍA A DÍA EN MIAMI “Nos levantamos a las 7:00 AM con los nenes, desayunamos, lo llevamos a la escuela y voy al entrenamiento. Regreso a casa a la 1:00 PM, comemos con Antonela, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3:00 PM vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los de 11 años y Mateo con los de 8-9. El club nos ofreció ponerlos ahí porque en otro lado iba a ser un quilombo”. LOS HIJOS SIGUEN SUS PASOS “A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol. Es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar que estoy yo y ya conozco. Es muy lindo”.

PARÍS “Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así”. RELACIÓN CON LOS JUGADORES DEL PSG “Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno...”. LLEGADA A ESTADOS UNIDOS “Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es mas relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre. Tengo mas años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”. SU TATUAJE EN LA PIERNA “Me lo hice porque no me gustaba lo que tenía, me lo había hecho en un momento que me lo hice por hacer. Lo transformé un poco, fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Me tendría que dar otra pasada, pero ya a esta altura...”.

SU ROL COMO PADRE “Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”. ANTONELA COMO MADRE “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”. ¿UN CUARTO HIJO? “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

MUNDIAL 2026 “No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende cómo me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”. SUS PLANES TRAS EL RETIRO “No pienso qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo”. ¿SEGUIRÍA LIGADO AL FÚTBOL? “No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también, pero no sé por donde voy a arrancar”.