Conociendo esto, Leo echa la vista atrás para hablar de situaciones vividas por él que le dejaron huella durante su exitosa trayectoria como azulgrana. El crack argentino se ‘moja’ al hablar sobre sus propios referentes en el equipo azulgrana.

Leo fue consultado por qué personaje histórico del club le marcó más mientras jugaba en el Barça, citó a un par de leyendas del club.

“Creo que hay dos que me marcaron mucho por motivos diferentes. Pep (Guardiola), porque lo tuve de técnico durante muchos años y logramos cosas increíbles que nunca habríamos imaginado. Y Ronaldinho, porque la manera en la que me recibió, cómo me ayudó, me sirvió muchísimo en mis primeros momentos en el primer equipo”.