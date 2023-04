“Messi y Cristiano Ronaldo ganaban el Balón de Oro todos los años porque yo solo jugaba al 20 por ciento”

“Déjame decirte algo. Yo intenté presionar a Cristiano e intenté presionar a Messi. Y tengo que ser honesto: cuando corrí atrás de Messi, me detuve. Es muy rápido. Y yo soy rápido, pero él es realmente rápido”, asegura.

Para cerrar, Balotelli recuerda que “cuando él corría con el balón, yo no sentía que me estaba acercando nada. Parecía que se iba más lejos. Messi es impresionante. Me encanta verlo jugar. A veces lo ves en el centro del campo jugando a un toque y luego toma el balón, se escapa y no hay como frenarlo”.

¿Dónde está jugando ‘Super Mario’?

Actualmente, el exdelantero del Inter, Manchester City y Liverpool militar en el Sion de Suiza. Antes de llegar a ese club estuvo dos años en Turquía y también es recordado por jugar en la Ligue 1 con el Marsella y Niza.

Balotelli tiene un total de 36 partidos disputados con la selección italiana, con la que marcó 14 tantos.