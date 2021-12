Michael Owen, ex del Real Madrid, revela el motivo que acabó con su carrera: ‘‘Ojalá hubiese sido una pierna rota’’

‘’¿A los 21? Definitivamente pensé que podría ganar otro Balón de Oro. Todavía no sabía que las lesiones me comprometerían tanto. Me duele el orgullo cuando creo que la gente me recuerda desde mediados de los 20 en adelante. Tenía ‘Owen’ en mi espalda, pero no era ‘Michael Owen’. Estaba aguantando por mi vida. Tenía la mentalidad de uno de los mejores jugadores del mundo, pero mi cuerpo me estaba fallando. Fue una tortura. Pero sé, por dentro, lo bueno que aún podría haber sido’’, recuerda el inglés.

La lesión que terminó con su carrera

Aunque ganó el premio a esad edad, Owen considera que sus mejores años fueron antes. ‘’De los 10 a los 17, creo que no había nadie en el mundo tan bueno. A los 18, estaba marcando goles en un Mundial. A los 21, el Balón de Oro. Pero honestamente, estaba mejor a los 19. Fue entonces cuando sufrí una lesión paralizante’’, lamenta.

Fue en 1999 cuando se lesionó su rodilla derecha mientras comenzaba brillar con el Liverpool. ‘’Ojalá hubiera sido una pierna rota. La peor lesión para mí fue un tendón de la corva roto, porque en ese entonces no operabas, solo permitías que se volvieran a unir. Fue un punto de debilidad en mi carrera. A menudo me pregunto si fue solo una extraña lesión. Hasta entonces era sólido como una roca, nunca me perdí un juego. Sir Alex Ferguson siempre dice que si hubiera firmado por el Manchester United cuando era niño, no habría sucedido, él me habría protegido’’, revela.