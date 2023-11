Modric y su cruce con el árbitro del Cádiz-Real Madrid: “Nunca te falto al respeto... ¿pero tú me puedes tratar así?”

Las cámaras de Movistar captaron el momento exacto de la discusión de Luka Modric con el silbante cuando estaba por arrancar la segunda mitad. En las imágenes se aprecia que el croata le reclama por el trato recibido.

“Yo no he protestado nada. ¿Pero tú me puedes tratar así?”, le decía muy disgustado el futbolista al juez central, que parece que intentaba explicarse. “Te he protestado tres. Yo nunca te falto al respeto, pero no puedo hablar”, acabó zanjando Modric, nada satisfecho con lo que le decía Cuadra Fernández.

Cabe recordar que Luka fue titular junto con Kroos y Valverde en la medular merengue. Sin embargo, el jugador tuvo que retirarse obligado en el minuto 70 para darle entrada al español Dani Ceballos.

Modric se retiró del campo con claros gestos de dolor y sobre eso se refirió Ancelotti en la rueda de prensa posterior. “Ha tenido una sobrecarga en el isquio, pero ha jugado muy bien en una posición que no es la suya”, explicó el entrenador.

A priori, el mediocampista no sufre nada grave y podría estar listo para el duelo del próximo miércoles contra el Napoli en el Santiago Bernabéu por la Champions League.