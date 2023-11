Kun Agüero atacó al periodista Edu Aguirre: “Es el chupamedias de Cristiano; no tengo problema en decírtelo a la cara”

El comunicador comentó en el programa que la actitud de Messi y Rodrigo De Paul con el brasileño fue “lamentable” y los acusó de que querer humillar al jugador del Real Madrid.

Agüero no soportó los señalamientos contra el capitán de la Albiceleste y atacó con dureza al reportero. Lo destrozó con una frase monumental por la amistad que comparte con Cristiano Ronaldo.

“Edu se llama ¿no?”, arrancó diciendo el Kun. “Lo que me llama la atención es que le dice chupamedias a De Paul porque está todo el día con Messi. La realidad es que él es el primer chupamedias de Cristiano Ronaldo. O sea, si hay que hablar de un chupamedias en serio es él”, añadió.

Después de eso, Agüero intentó justificar a Leo y su encontronazo en cancha con Rodrygo: “Messi es Messi y lo único que te puedo decir es que es campeón del mundo. Ahora, ¿qué sabes qué le dijo Rodrygo? Hay que ver si Rodrygo también lo boludeó. A ver cuando Vinicius también se burla de la gente. Hay dos cosas que están mal: burlarse y que la gente también le diga cosas”.

“A mí, por ejemplo, me chupa un hue**, me han dicho de todo en la cancha y me cago de risa, pero hay gente que es mucho más débil. Lo que digo es a ver cuando alguien hace burla, a ver si también dices algo porque ahora yo puedo decir lo que quiera. Si quieres decirme algo, me chupa un hue**. No tengo ningún problema en decírtelo a la cara”, cerró el exjugador argentino.