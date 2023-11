¿Bombazo en LaLiga? Real Madrid ficharía al argentino Mauro Icardi: “Estamos en contacto...”

Y uno de los que podría vestirse de blanco es nada más que Mauro Icardi. Su agente asegura que mantienen pláticas con el equipo, por lo que podría llegar en la próxima ventana de transferencias o temporada.

“Estoy en Madrid ahora mismo (ayer viernes). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del club. Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray-Manchester United de la Champions este miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, confesó Elio Letterio Pino, representante del ariete argentino.

Actualmente, Icardi se encuentra en el Galatasaray, donde ya es ídolo tras un arranque espectacular. Lleva un total de 46 partidos con 38 goles desde que juega para la entidad turca en el curso anterior, con un gran promedio de 0,82.