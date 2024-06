Mourinho señaló a la selección que no tiene chances de ganar la Eurocopa: “Les falta talento”

Mou descartó por completo que Italia sea una de las favoritas para revalidar el título, ya que considera que su plantilla no tiene mucho talento. Puso en primer lugar a selecciones como Inglaterra, Francia y Portugal.

“Es una cuestión de vocabulario. Creo que prácticamente todo el mundo piensa como yo. Portugal, Inglaterra, Francia; en segunda línea Alemania, España. ¿Italia campeona de Europa? No lo creo. No encuentro suficiente talento para ganar. Ganaron el último, pero no creo en una segunda vez”, afirmó el entrenador lusitano.

Cabe recordar que la ‘Azzurra’ forma parte del grupo B de la Euro junto con España, Croacia y Albania, considerado el “grupo de la muerte”.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti intentará defender la corona que obtuvo en 2021 cuando superaron a Inglaterra en Wembley, pero para el controversial Mourinho no tienen oportunidad de repetirlo.