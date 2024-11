“Si me llama el Real Madrid no vuelvo, aquí gano mucho más dinero; el Barça está haciendo un año muy bueno”

Recordemos que Nacho se fue el pasado mercado de verano a Arabia Saudita y al ser consultado sobre un posible retorno, aseguró:

“No me han llamado, pero ni me lo planteo. Ahora me toca sufrir con el Real Madrid como aficionado. Es una decisión que yo tenía muy clara, sentí que había llegado mi momento. Estoy super orgulloso de todo lo que viví en el Real Madrid, pero no me arrepiento”.

En el Al-Qadsiah, Nacho recibe plata que la Casa Blanca nunca iba a ver: “Tampoco hay que mentir, lógicamente aquí gano mucho más dinero que en el Real Madrid. Nadie me va a cambiar por decirme que he venido aquí por el dinero”.