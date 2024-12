Neymar reveló el verdadero motivo de su salida del PSG: “Le pasó lo mismo a Messi; se pasaron de la raya”

“Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. Recibí la oferta justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí, en el PSG. El club y el entrenador ya no contaban conmigo. Ya lo habían hablado conmigo, así que tuve que tomar una decisión”.

“Fue buena y mala al mismo tiempo... Buena, porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Y mala, porque estuve mucho tiempo lesionado y a menudo no terminaba una temporada. Así que hubo cierta tristeza. No olvidaré los grandes momentos que he vivido aquí, especialmente la final de la Champions”.

“Me entristeció un poco la forma en que me trataron los aficionados, sobre todo cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya. Nuestra relación dejó de ser respetuosa, mientras que yo siempre los he respetado. Fue una situación realmente complicada. Al final, me entristeció la forma en que me trataron, pero ya está superado”.

“El primer año fue magnífico, me recibieron muy bien. Los dos o tres últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego”.

Sin rencor a los aficionados

“Respeto al PSG y siempre le apoyaré para que obtenga los mejores resultados. No guardo rencor al club, sólo a algunos de sus dirigentes y a algunos de sus seguidores. Pero eso es cosa del pasado. Este es el club en el que he pasado más tiempo de mi carrera, seis años. He vivido grandes momentos, pero también algunos tristes. Y mi relación con los aficionados es uno de los momentos tristes, por desgracia. Pero en términos deportivos, ha sido el mejor fútbol que he jugado. Así que estoy contento y tengo la conciencia tranquila”.

La situación con sus lesiones

“Creo que es sobre todo una cuestión de actitud mental. Una lesión siempre es muy complicada de afrontar para un deportista, sobre todo con una lesión tan grave como la que yo tuve, y volver al máximo nivel después no es fácil. Es realmente una cuestión de mentalidad, obviamente con la gente que te rodea para ayudarte. No es fácil, pero la gente que me rodea, mi familia y mis amigos, me han dado mucho apoyo. Incluso me ha hecho más fuerte para poder recuperarme y progresar mentalmente”.

¿Volveremos a ver al mejor Neymar?

“Claro, me apasiona el fútbol. Estoy de acuerdo en que mi época de jugador en el PSG fue probablemente la mejor para mí. Pero fue muy triste para mí, porque a menudo tenía lesiones muy graves que podían durar de tres, cuatro a seis meses. Me molestaba mucho, pero en términos futbolísticos y deportivos, era el mejor Neymar que he tenido en toda mi carrera. Así que estoy contento de haber podido ofrecer eso al fútbol francés. Por otro lado, también está este sentimiento de tristeza, porque no jugué una temporada completa, sólo el año 2020, cuando llegamos a la final de la Champions. Fue un año realmente fantástico cuando lo recuerdo. Nunca olvidaré esos momentos, están grabados en mi corazón”.