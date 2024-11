La fuerte postura del Comité de Árbitros por el gol anulado de Lewandowski: “Quiere embarrar lo que pasa en el país...”

El CTA justificó la decisión del VAR señalando que hubo conformidad con el arbitraje de esta jugada. Desde el CTA afirmaron que no existe error alguno en la interpretación ni tampoco apreciaron esa posible confusión de taco entre Aguerd y Lewandowski por parte de la máquina.

“El frame que hay que coger no es cuando sale el balón, sino cuando tiene el primer contacto el pasador”, añadió. Es decir, todavía el balón tiene que estar en la bota (del pasador) y es entonces cuando la máquina para la imagen. Y en el primer contacto del balón, la bota amarilla de Lewandowski está por delante de la del Aguerd por muy poco. Una décima de segundo más tarde, Aguerd que viene en carrera le pone la bota por delante A Lewandowski y es cuando la gente de las redes sociales y de Twitter (‘X’) para la imagen y la sube, pero eso es una trampa que están haciendo”, concluye.

En ‘Carrusel Deportivo’ de la Cadena Ser, el excolegiado Eduardo Iturralde González dio esta explicación: “El frame (imagen congelada) no lo coge una persona, lo coge una máquina, que tiene treinta y pico cámaras del balón, y de los jugadores de la posición”, con lo que descartaba que existiera una manipulación de la elección de la imagen.

“Pero aquí, como embarrar y ensuciar es lo que pasa en este país, se embarra una decisión en la que ya no está un humano, sino la máquina. La máquina ha cogido la imagen un poquito antes, y si no sabes cómo va el sistema te van a decir que la bota de Aguerd está un poco más adelante. Claro, porque has puesto tú el frame que te interesa”.