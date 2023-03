¿Qué pasó con Florentino? Ozil destapa el motivo de su salida del Real Madrid: “Cuando el avión despegó se me cayeron las lágrimas”

Mesut Ozil anunció esta semana su retiro del fútbol a los 34 años. El alemán concedió una entrevista para el diario Marca en la que repasa su estadía por el Real Madrid y revela el motivo de su salida en la temporada 2013-14 cuando fue perdiendo protagonismo en el equipo.

Según cuenta el ex mediocampista, su marcha fue provocada por indiferencias entre el presidente Florentino Pérez y su padre. Asegura que le dolió dejar la entidad blanca, pero que fue la mejor decisión. “Estaba muy triste cuando dejé Madrid. Yo me lo pasé muy bien durante tres años en en el Real Madrid y en esta ciudad. Era realmente feliz. Pero pasaron cosas. Yo de pronto, al inicio de esa temporada, ya no tenía muchos minutos de juego y se produjo un conflicto entre el señor Florentino Pérez y mi padre y agente. Tuvimos que buscar un nuevo club. Fue duro para mí. En el momento en que el avión despegó y echó a volar se me cayeron las lágrimas. Fue ese el instante en el que me di cuenta de que se había acabado”, recuerda Ozil.

El teutón, que ganó una Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, asegura que las cosas pudieron terminar de una mejor manera. “En aquel momento me pareció bien, porque después del conflicto entre mi padre y el señor Pérez me preocupaba no volver a tener minutos de juego si no me iba. Así que es difícil de decir. Pero, por supuesto, ojalá hubiéramos podido manejar la situación en aquel momento de otra forma”, expresa. Ozil afirma que desde entonces no volvió a ver a Florentino ni regresó al Santiago Bernabéu: “Mi salida fue hace mucho tiempo. Ya no tengo ningún problema con nadie, estoy seguro de que podríamos volver a hablarnos con total normalidad. Sin problema”.