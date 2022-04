Pedro Troglio renuncia de San Lorenzo tras ser eliminado por el Racing de la tercera división de Argentina

“Ya hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Los dirigentes me pidieron que siga hasta mayo, pero decidí dar un paso al costado. Me parece que es lo más justo”, expresó Troglio a la salida del vestuario confirmado su salida.

Actualmente el argentino es uno de los candidatos reales que la Comisión de Selecciones de Honduras tiene como opciones para sustituir a Bolillo Gómez con quien rescindieron contrato.

Troglio, tetracampeón recientemente con el Olimpia de Honduras, se va con números nefastos en esta corta etapa ya que de 10 partidos al frente suma apenas un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas. Tiene una efectividad del 26% por lo que se encuentra aplazo.

EL PARTIDO

Pese a la diferencia de categoría, San Lorenzo recién sobre el cierre del primer tiempo consiguió romper el marcador con Ezequiel Cerutti. Pero en el arranque del complemento, Augusto Batalla poco pudo hacer con el cabezazo de Facundo Rivero que volvía a meterse en partido.

Los de Pedro Troglio sufrieron el complemento aunque intentó más que en el primer tiempo, donde Racing de Córdoba estuvo más cerca de poder quedarse con el triunfo en los 90 minutos pese a que los dos tuvieron sus ocasiones para marcar.

A causa de esto, igualaron 1 a 1 y el pasaje a los 16avos de final se definió desde el punto penal, en el que San Lorenzo terminó cayendo desde los doce pasos por 4 a 2.